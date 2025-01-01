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'Evsiz' sandılar, iki dairesi çıktı!

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sokakta yaşadığı düşünülerek yardım edilen 65 yaşındaki adamın aslında iki dairesi olduğu ve birinden kira geliri elde ettiği ortaya çıktı. Psikolojik sorunları nedeniyle evini çöp yığınlarıyla dolduran adamın bu yüzden sokakta hayat sürdüğü öğrenildi. Daha önce iki kez temizlenen ev, 13 kişilik ekiple yeniden temizlendi.

Haber Merkezi
İHA
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'Evsiz' sandılar, iki dairesi çıktı!
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sosyal medyada “evsiz” olarak gündeme gelen Hamdi Vural'ın (65) hikâyesi görenleri hayrete düşürdü. Yalvaç Belediyesi'ne ait Kültür Merkezi İş Hanı'nda yere serdiği kartonlar üzerinde yaşayan Vural'ın aslında iki dairesinin olduğu ortaya çıktı.

Kültür Merkezi İş Hanı'nda kalan Vural'ı gören Kaşyukarı Mahallesi Muhtarı Aziz Altıparmak ve Yalvaç Belediyesi ekipleri, Vural'a önce yemek ikramında bulundu. Ardından belediye hamamında temizlenip berbere götürülen Vural, yeni kıyafetler giydirilerek ilçe merkezindeki bir otele yerleştirildi.

Ancak gerçek durum, yapılan inceleme ile ortaya çıktı. Bir apartmanda zemin kat dairesi ve kira gelirli dairesi olan Vural'ın kendi evini çöp ev haline getirdiği belirlendi.

Zemin kattaki dairenin kapısına kadar çöp yığan Vural'ın evinin adeta bir çöplüğe dönüştüğü görüldü. Bunun üzerine mahalle muhtarı Aziz Altıparmak, daha önce iki kez boşaltılan evin tekrar temizlenmesi için belediyeden yardım istedi.

Belediye ekipleri seferber oldu

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde sokak trafiğe kapatılarak başlatılan temizlik çalışmasında Yalvaç Belediyesi bir kepçe, bir kamyon ve 13 kişilik ekiple hummalı bir temizlik yaptı.

Muhtar Altıparmak, Vural'ın psikolojik sorunları nedeniyle bu duruma düştüğünü belirterek, yetkililerden bu sorunun bir daha tekrar etmemesi için kalıcı çözümler üretilmesini talep etti.

3 kız babası olan Hamdi Vural'ın kızlarının yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

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