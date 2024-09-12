Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam! İşte güncel fiyatlar

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e zam geldi. Yeni fiyatlarla, hem normal hem de spor paketleri kullanıcıları artık daha yüksek ücret ödeyecek.

İşte Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA avrupa liglerinin yayınlandığı platformun yeni abonelik ücretleri...

Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?

Aylık: 129,00 TL > 160,90 TL

Reklamsız Exxen ne kadar?

Aylık: 179.00 TL > 223,90 TL

Reklamlı Exxen Spor fiyatı

Aylık: 289,50 TL > 327,90 TL

Reklamsız Exxen Spor ücreti

Aylık: 239,00 TL > 390,90 TL

Yeni fiyatlar 12 Eylül 2024'ten itibaren geçerli olacak.