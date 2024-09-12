Exxen ve ExxenSpor üyelik ücretine zam! İşte güncel fiyatlar
Dijital içerik platformu Exxen, 12 Eylül 2024 itibarıyla abonelik ücretlerine zam yaparak, hem normal hem de spor paketlerinde fiyatları artırdı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'e zam geldi. Yeni fiyatlarla, hem normal hem de spor paketleri kullanıcıları artık daha yüksek ücret ödeyecek.
İşte Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA avrupa liglerinin yayınlandığı platformun yeni abonelik ücretleri...
Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?
Aylık: 129,00 TL > 160,90 TL
Reklamsız Exxen ne kadar?
Aylık: 179.00 TL > 223,90 TL
Reklamlı Exxen Spor fiyatı
Aylık: 289,50 TL > 327,90 TL
Reklamsız Exxen Spor ücreti
Aylık: 239,00 TL > 390,90 TL
Yeni fiyatlar 12 Eylül 2024'ten itibaren geçerli olacak.