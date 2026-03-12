  1. Ekonomim
Eyüpsultan’daki ölümlü kazanın ardından oğluyla beraber yurt dışına kaçan Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi, ABD’deki federal mahkeme tarafından temyiz süreci tamamlanana kadar geçici olarak durduruldu. Mahkeme, dosyadaki bazı hukuki tartışmaların temyizde incelenmesi gerektiğine hükmetti.

Eylem Tok davasında yeni gelişme: ABD mahkemesi iade sürecini askıya aldı
Eyüpsultan'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında Türkiye’nin yaptığı iade başvurusu, ABD’deki federal mahkeme tarafından temyiz süreci gerekçesiyle geçici olarak durduruldu.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Eylem Tok hakkında Türkiye’nin yaptığı iade talebiyle ilgili ABD’de yeni bir karar alındı. Rhode Island Federal Mahkemesi, temyiz süreci sonuçlanana kadar iade işleminin gerçekleştirilemeyeceğine hükmetti.

Mahkeme, iade talebinde kullanılan tutuklama emriyle ilgili “makul sebep” tartışmalarının ve dosyadaki bazı eksik bilgilerin temyizde incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Tok’un hemen iade edilmesi durumunda temyiz başvurusunun anlamsız hale gelebileceği vurgulandı.

Mahkeme kararına göre temyiz süreci tamamlanana kadar Eylem Tok ABD’de tutuklu kalmaya devam edecek ancak Türkiye’ye iade edilmeyecek.

Ne oldu?

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının şüphelilerinden Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok, Türkiye'yi terk ederek ABD'ye kaçmıştı.

Tok ve Cihantimur, ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Tok’un oğlu Timur Cihantimur’un ABD vatandaşı olması nedeniyle hukuki sürecin karmaşık olabileceği yorumları yapılıyordu. Uzun süren tutukluluğun ardından Cihantimur'un Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Ancak ABD mahkemesi son kararında temyiz sürecini bekleme kararı aldı.

