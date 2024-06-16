Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi? Kaçma şüphesine dikkat çekildi

Eylem Tok ve oğluyla ilgili dilekçede “kaçma olasılığına” dikkat çekildi, yargıç gözaltının devam edip etmeyeceğine 18 Haziran salı günü karar verecek.

VOA Türkçe'nin, ulaştığı dava dilekçelerine göre savcılar, ikilinin fırsat olması halinde kaçma imkanına sahip olduğunu savundu. Salı günü yapılacak duruşmada yargıç iade talebi değerlendirilirken gözaltının devam edip etmeyeceğine karar verecek.

44 yaşındaki Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, Boston Polis Teşkilatı Kaçak Birimi ve Massachusetts Eyalet Polisi Kaçak Yakalama Bölümü tarafından Cuma günü gözaltına alındı.

Savcılığın gözaltı talebine ilişkin 14 Haziran 2024 tarihli belgeye göre, Eylem Tok Boston’da yıllık ücreti 46 bin dolardan fazla olan özel bir okulu ziyaret ederken yakalandı.

Kitabına vurgu yapıldı

Savcıların gözaltı talebini gerekçelendirdiği mahkeme belgesinde, “Türk basınındaki haberlere göre Tok çok satan Mihr adlı kitabın tanınmış bir yazarı ve dünya çapında ünlü bir plastik cerrah olan T.C’nin babasıyla evliydi. Bu da kaçma imkanına sahip olduğu ve şüphesiz bir kez daha kaçacağı anlamına geliyor” ifadeleri yer aldı.

Savcılığın Eylem Tok’un neden gözaltına alınması gerektiği kanaatinde olduğunu açıkladığı belgede, “Türk yetkililerin Eylem Tok’un ABD’de gözaltına alınmaktan kaçınmak amacıyla kendisi ve oğlu için sahte pasaport alma teşebbüsünde bulunmuş olabileceğini işaret ettiği” belirtiliyor.

İade sürecini hangi birim yürütüyor?

VOA Türkçe’ye bilgi veren Adalet Bakanlığı yetkililerine göre, iadeye ilişkin işlemleri, ABD Adalet Bakanlığı’nın Suç Dairesi Uluslararası İşler Ofisi ile Massachusetts Bölgesi Savcılık Ofisi yürütüyor.