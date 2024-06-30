Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yakalanması ile ilgili yeni gelişme: Görüntülerle ilgili şikayet!

ABD'de Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Massachusetts Bölge Mahkemesi’nde devam eden Türkiye’ye iade davası sürüyor. Cihantimur’un avukatı Victoria Kelleher, müvekkilinin iade davası karara bağlanana kadar kefaletle şartlı olarak tahliye edilmesi için mahkemeye sunduğu ek dilekçede, müvekkilinin Türk basınında yer alan video görüntülerinde mahremiyetinin aşırı derecede ihlal edildiğini savundu.

Avukat Kelleher, müvekkilinin yakalandığı sırada polis memurunun Cihantimur’un kıyafetinin üstünden bacaklarına ve kalçalarına dokunarak elle üst araması yaptığını ve görüntülerde bunların yer aldığını hatırlattı.

VOA'da yer alan habere göre avukatı, Türkiye’de yayınlanan görüntülerde Cihantimur’un yüzü kapatılmış olsa da görüntülerdeki sesler ve başıyla vücudunun görünen kısımları değerlendirildiğinde kimliğinin açıkça anlaşıldığını belirtti.

"Görüntülerde müvekkilimin kimliği ortaya çıktı”

Kelleher, mahkemeye dün sunduğu dilekçede, Türk basını tarafından Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası’na göre Boston Emniyet Müdürlüğü’nün müvekkilinin tutuklanması ve üst aramasına ilişkin vücut kamerası görüntülerini yayınladığını öğrendiğini belirterek “Yayınlanan görüntülerde müvekkilimin kimliği ortaya çıktı. Bunun dışında görüntülerde, 15 yaşındaki Cihantimur’a, bir polis memuru üst araması sırasında bacaklarını açmasını söylüyor. Sonra da polisin Cihantimur’u ararken bacaklarını ve kalça bölgesini kıyafetlerinin üzerinden elle aradığı da görülmektedir. Bu videonun Türk basınında yayınlanması ve kamuoyuna yansıması, Cihantimur’un bir genç olarak mahremiyetinin aşırı derecede ihlal edilmesi nedeniyle hukuka aykırıdır” dedi.

“Çocuklarla ilgili görüntülerin yayınlanması yasak”

Cihantimur’un avukatı Kelleher, davanın görüldüğü Massachusetts eyaletinin kanunlarına göre, mahkemelik olan çocuklarla ilgili görüntü kayıtlarının mahkeme kararı olmadan yayınlanmasının yasak olduğunu, bu yasanın, çocukların geniş mahremiyet haklarına sahip olmasını amaçladığını belirterek “Federal yasalar da eyalet yasasına benzer bir şekilde, davalarda çocuklarla ilgili kayıtların yayılmasını yasaklamaktadır. Boston Polisi'nin vücut kamerası görüntülerinin Türk basınında yayınlanmasından bu yana, tutuklanması ve üst araması YouTube'da ve farklı Türk haber kanallarında yer aldı. Cihantimur’un savunma avukatları olarak bizler, video görüntülerinden ilk olarak oğlunun video görüntülerini Türk basınından izleyen ve buna maruz kalan babası aracılığıyla haberdar olduk. Cihantimur’un kişilik ve gizlilik hak ihlalleri sürmeye devam ediyor” dedi.

Tok, Pazartesi günü yeniden hakim karşısına çıkacak

Boston’da devam eden dava sürecinde Cihantimur’un annesi Eylem Tok’un, Pazartesi günü yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor. Tok’un 27 Haziran tarihinde yapılacağı bildirilen duruşması bilinmeyen bir nedenle 1 Temmuz Pazartesi gününe ertelenmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı mahkemeye gönderdiği yazıda, Tok’un işlediği suçların muhteviyatının iki ülke arasında suçluların iadesiyle ilgili imzalanan anlaşma şartlarına uygun olduğunu ifade etmişti.