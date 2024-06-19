Eylem Tok'a turuncu, oğluna gri tulum giydirildi, gülümseyen yüzünden eser yoktu

İstanbul’da 1 Mart’ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, kaçtıkları ABD’de hakim karşısına çıktı. Anne-oğul Boston’daki John Joseph Moakley Adliyesi’nde ayrı duruşmalara alındı. Türkiye’ye iadesinin görüşüldüğü duruşmada Tok’un avukatı davanın düşmesini ve Tok’un tutuksuz yargılanmasını talep etti. Yargıç, Tok’un tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran’da yapılmasına karar verdi. Annesinden yaklaşık 2,5 saat sonra duruşmaya çıkan Timur Cihantimur’la ilgili de yargıç tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Haziran’a erteledi.

Tunç: Girişimler sürecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, davaya ilişkin paylaşımında “Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Cihantimur’un “taksirle öldürme ve yaralama”, annesi Eylem Tok’un ise “suçluyu koruma” suçundan Türkiye’ye iadesi isteniyor. Cihantimur, ABD vatandaşı olması ve Türkiye tarafından iki ayrı iade talebi olduğu gerekçesiyle annesinden ayrı olarak yargılandı.

‘Gülümseyen yüzden eser yoktu’

ABD’deki duruşmayı Aci ailesi üyeleri de takip etti. Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’nin kuzeni Lütfiye Çiçek, Eylem Tok’un kendisini anne olduğunu söyleyerek savunduğunu belirterek, “Nasıl bir annelik bu? Bir anne evlatsız kaldı, bir çocuk babasız kaldı” dedi.

Aci’nin annesi Pervin Aci’nin Eylem Tok’un yüz ifadesini çok merak ettiğini dile getiren Çiçek, “New York’ta görüntülendiklerindeki fotoğrafta gülümseyen yüz onun içinde o kadar büyük bir ukde olarak kalmıştı ki. Ama bugün bugün o yüzden eser yoktu. Onları destekleyen hiç kimse yoktu” dedi.

Duruşmadan notlar: Anneye turuncu, oğluna gri tulum

* Eylem Tok duruşmaya turuncu tutuklu kıyafeti ile getirildi.

* Salona açık gri tulumla getirilen Timur Cihantimur, kelepçesiz olarak hazır bulundu.

* Duruşmayı takip eden Turks in Boston Derneği’nin kurucusu Esat Gök duruşma salonunda yaşananları şöyle anlattı: “Tabii ki uzayacak ama içeride gerek hakimin tavrı olsun gördüğümüz konu bizim lehimize olacak hissi ve kanaati oluştu bizlerde. Eylem Hanım’a ‘Katil annesi olmak nasıl bir duygu?’ diye sordum. Kendisi de 'Allahu ekber' dedi. Başka hiçbir şey söylemedi. Yani orada belki biraz alaycı bir tavırla yaklaşmış oldu ama biz kesinlikle bu süreçte kendisinin bu alaycı tavrını ağır bir şekilde ödeyeceğine eminiz.”