Eylem Tok'un "kefaletle serbest bırakılma talebi" reddedildi

ABD’de mahkeme, İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte kaçtığı ABD’de gözaltına alınan Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine karar verdi.

Açıklamada, Eylem Tok'un iade kararına itirazda bulunduğu ve iade işlemleri tamamlanmadan serbest bırakılmasını talep ettiği ifade edildi.

Mahkeme belgesinde, Türkiye tarafından iadesi talep edilen Tok'un, İstanbul'da oğlunun karıştığı kazada, olay yerine gittiği, "suçun delillerini gizleme, değiştirme, imha etme ve suçluyu koruma" suçlarını işlediği detaylarına yer verildi.

Mahkemenin 50 sayfalık belgesinin sonuç bölümünde, "Tok'un iadesinin ve kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedildiği" ifadesi yer aldı.

İade belgesi ABD Dışişleri'ne iletilecek

Tok ve oğlu hakkında verilen karar sonrasında, ABD hükümeti tarafından en geç yedi gün içinde bir iade sertifikası hazırlanacağı bilgisi verildi.

Mahkeme belgelerinde, söz konusu sertifikanın daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na iletileceği ve Bakanlık'ın, Tok ve oğlu hakkındaki konuyu Türkiye hükümetine teslim edilmesi yönünde nihai karara bağlamasının beklendiği belirtildi.

Bu süreçte, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un gözetim altında tutulmaya devam edeceği vurgulandı.

Ayrıca iade kararının, ABD ile Türkiye arasında 7 Haziran 1979'da imzalanan Ceza İşlerinde İade ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'na göre alındığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul - Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te meydana gelen kazada, yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, saat 23:50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı aracıyla seyir halindeyken, yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç ATV tipi araca çarptı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken diğer kişiler yaralandı.

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen Eylem Tok, oğlu Timur Cihantimur’u olay yerinden kaçırdı. Yapılan incelemeler sonucunda anne ve oğlunun ertesi gün saat 03:50’de havalimanından Mısır’a çıkış yaptıkları belirlendi.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Eylem Tok hakkında "suçluyu kayırma", Timur Cihantimur hakkında ise "bir kişinin ölümüyle birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ABD’ye kaçtıkları tespit edilerek iade süreci başlatıldı. 23 Mayıs’ta ise Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, 14 Haziran’da ABD’de yakalanarak tutuklandı. İkilinin, yıllık ücreti 46 bin dolar olan bir özel okulu gezmek üzereyken gözaltına alındığı belirtildi. ABD Sulh Hakimi Donald Cabell, savcının Tok ve oğlunun kaçma riski taşıdığı yönündeki değerlendirmesi üzerine tutuklanmalarına karar verdi.