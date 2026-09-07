Eylül ayında yaz geri dönüyor: Afrika sıcakları kapıda, tarih belli oldu

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Sonbaharın başlamasıyla birlikte sıcaklıkların düşmesi beklenirken, Türkiye yazdan kalma günler yaşamaya devam ediyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesi bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre, Afrika sıcaklarının yurdu etkisi altına alacağı tarih de belli oldu.

Sıcaklıklar yeniden yükselecek

Afrika üzerinden ilerleyen çöl sıcakları ülkemize doğru yaklaşıyor. Hava Forum'da yer alan meteorolojik bilgilere göre, termometreler daha da yükselecek.

Sonbahara girmeye başlarken sıcaklıkların düşmesi beklenirken, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası tam tersi bir durum oluşturacak.

Afrika sıcakları için tarih belli oldu

Türkiye'ye kavurucu sıcakların geleceği tarih de belli oldu. Uzmanların değerlendirmelerine göre; Afrika sıcakları ya da çöl sıcakları olarak bilinen sıcak hava dalgası 12-13 Eylül tarihlerinde etkisini gösterecek.

Sıcaklıklar 38 dereceyi görecek

Öte yandan, bugün etkili olan güneşli hava hafta sonuna kadar devam edecek. En yüksek sıcaklıklar batı ve güneyde 35-38 dereceye kadar çıkacak. Ülke genelinde yağışsız bir hafta geçeceği öngörülüyor. Sadece yarın kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanaklar bekleniyor.