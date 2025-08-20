  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eymir Gölü'ndeki yangın havai fişekten çıkmış! Valilik duyurdu: 2 kişi yakalandı
Takip Et

Eymir Gölü'ndeki yangın havai fişekten çıkmış! Valilik duyurdu: 2 kişi yakalandı

Ankara Valiliği'nden Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangınla ilgili yapılan açıklamada "Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eymir Gölü'ndeki yangın havai fişekten çıkmış! Valilik duyurdu: 2 kişi yakalandı
Takip Et

Ankara Valiliği, Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda dün çıkan yangınla ilgili 2 şüphelinin yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27'de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır."

Gündem
TDV yurtlarında yeni dönem kayıt süreci başladı
TDV yurtlarında yeni dönem kayıt süreci başladı
İYİ Parti'de toplu istifa depremi: Gerekçesi açıklandı
İYİ Parti'de toplu istifa depremi: Gerekçesi açıklandı
İstanbul'da yeni proje: Sirkeci-Harem hattı taşınıyor, otobüs öncelikli yol geliyor
İstanbul'da yeni proje: Sirkeci-Harem hattı taşınıyor, otobüs öncelikli yol geliyor
Son dakika: Balıkesir'de deprem! Sarsıntılar sürüyor
Son dakika: Balıkesir'de deprem! Sarsıntılar sürüyor
Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği tutuklu Selahattin Yılmaz'dan mektup: Cumhur İttifakı'na canımızla bağlıyız
Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği tutuklu Selahattin Yılmaz'dan mektup
Kırklareli'nin bir ilçesinde denize girilmesi yasaklandı
Kırklareli'nin bir ilçesinde denize girilmesi yasaklandı