EYT bugün Meclis'te birinci gündem maddesi

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen 4 maddelik kanun düzenlemesi, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifinin Meclis'te görüşülmesi Kahramanmaraş depremleri nedeniyle gecikti.

Teklifin bu hafta TBMM'de görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" dedi. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.