EYT düzenlemesinin genişletilmesi için kanun teklifi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, aralık ayında TBMM gündemine gelmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemeden stajyer ve çırakların da yararlanmasını içeren biri yürürlülük biri yürütme olmak üzere toplam 4 maddeden oluşan bir kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu.

Paylan, “Milyonlarca yurttaşımız yıllardır ağır mağduriyet yaşamaktadır. Sunduğum kanun teklifiyle, EYT mağdurlarının ‘tamamının’ sorunlarını çözmeyi amaçlıyorum.” diye konuştu.

Paylan, sunduğu kanun teklifine ilişkin, "8 Eylül 1999 tarihinden önce çıraklık ve stajyerlik yapanlar EYT sorununun mağdurlarındandır. Ancak, iktidarın hazırladığı EYT düzenlemesinde; 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde çıraklık ve stajyerlik yapan yurttaşlarımız yer almayacaktır. Çalışma Bakanı, bütçe görüşmelerinde yönelttiğim soruya verdiği yanıtta, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çıraklık ve stajyerlik yapanlar için, 'çıraklık veya stajyerliğe başlama tarihinin işe başlama tarihi olarak sayılmayacağını' açıkça ilan etmiştir. Kamuoyunda tepki ile karşılık bulan bu durum; 8 Eylül 1999 tarihinden önce çıraklık ve stajyerlik yapan yaklaşık 1 buçuk milyon yurttaşımızın ağır biçimde mağdur edilmesi anlamına gelmektedir. Yasa teklifimle; 8 Eylül 1999 tarihinden önce stajyerlik ve çıraklık yapanların EYT düzenlemesinden yararlanmasını öneriyorum." dedi.

HDP'li Paylan'ın sunduğu teklif, EYT'lilerin emekli olmasını, 8 Eylül 1999 tarihinden önce stajyer ve çırak olarak çalışan yaklaşık bir buçuk milyon kişinin EYT düzenlemesinden yararlanabilmesini; askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanması yaparak işe başlama tarihini 8 Eylül 1999 tarihi öncesine çekebilen yaklaşık 1 milyon yurttaşımız EYT düzenlemesinden yararlanabilmesini ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi nedeniyle afet bölgesi ilan edilen bölgelerde EYT başlangıcının 31 Aralık 1999 olarak uygulanmasıyla, deprem mağduru yurttaşlarımız EYT düzenlemesinden yararlanmasını öngörüyor. (ANKA)