EYT kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği Emeklilik Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelere katılan 395 iktidar ve muhalefet milletvekilinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sora yürürlüğe girecek ve başvurular alınacak.

Kademeli prim gün sayısının 5000 gün olarak düzenlenmesine yönelik CHP, İYİ Parti ve HDP'nin verdiği önergeler ise, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Öte yandan yasa teklifinin birinci maddesinde AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenlemeyle emekli olduktan sonra aynı iş yerinde yeniden işe başlama süresi 10 günden 30 güne çıkarıldı. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayanlara yüzde 5 prim desteği sağlanacak.

EYT kimleri kapsayacak

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm partilerimizin olumlu katkısıyla, bu akşam yasalaşmasını ümit ediyoruz" dedi.

Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.

EYT başvuruları, kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

Başvuru nasıl yapılacak?

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın. Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın. Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin. SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın. Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın. Diğer iletişim bilgilerini de doldurun. ‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın. Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.