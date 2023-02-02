EYT kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren sendikaları temsilcileri görüş ve taleplerini dile getirdi.

Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği (EYTADER) Genel Başkanı Nalan Esmeray, EYT düzenlemesinin, beklentilerin çoğunluğunu karşıladığı söyledi.

'Emeklilikte prime takılanlar olduk'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ise "Emeklilikte Yaşa Takılanlardık, bu kanun teklifiyle 'emeklilikte prime takılanlar' olduk." dedi. Teklifin çözüm olmadığını, EYT'lilere yeniden mağduriyet yaşatacağını dile getiren Özüpak, "Amacımız, 8 Eylül 1999 haklarımız neyse şartsız, koşulsuz, formülsüz haliyle tastamam onu istiyoruz." ifadesini kullandı.

Emekli maaşında taban olarak 5 bin 500 liranın alındığını dile getiren Özüpak, "Asgari ücret 8 bin 500 lira. 30 yılın ardından alın terimizin karşılığı olarak 5 bin 500 lira istemiyoruz." şeklinde konuştu.

"5 puan teşviki için teşekkür ediyoruz"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, teklifle emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 destek primi verileceğine işaret ederek, teşekkürlerini iletti.

Koç, "5 puan teşviği dışında 2 puanlık bir sosyal güvenlik destekleme primi farkımız var, bunun giderilmesini istiyoruz. Emekli olup belki çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen çalışanlarımız olacak; 10 günlük süre çok kısıtlı, bu sürenin uzamasıyla ilgili de talebimiz var." diye konuştu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Sekreteri Şenol Köksal ise düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesi haliyle yapılmasını talep etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekçilerinin işlerini insanüstü çabayla yürütmesinin istendiğini dile getiren Köksal, "Madem bu kadar iş yükü getiriyoruz, bu çalışanların maaşları iyileştirilmeli, hiç değilse bu dönemde iki maaş ücret verilmeli." dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney, 2 milyon 250 bin vatandaşı ilgilendiren, uzun zamandır gündemde yer alan bir konunun çözülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bu düzenlemeyi SGK personelinin hayata geçireceğine dikkati çeken Güney, "Yıllık aylık bağlama oranı kapasitesi 400 bin olan SGK'den kısa bir zamanda 2 milyon 200 bin dosyaya aylık bağlanmasını isteyeceğiz. Bu nedenle yasal düzenlemenin güzelliğine, iyiliğine uygun olabilmesi için SGK personelimizin moralini, motivasyonunu mutlaka düzeltmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

Hak-İş Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Serdengeçti de kanun teklifiyle 1999 öncesi sigortalıların emekliliğe erişimine ilişkin düzenlemeyi olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi.

"Staj ve çıraklık başlangıcı sigorta başlangıcı sayılmalı"

Türk-İş Konfederasyonu Sosyal Güvenlik Danışmanı Barış İyiaydın, EYT düzenlemesinin hayırlı olmasını diledi.

Kanun teklifiyle 5000 prim gün koşulunun kademeli olarak 5975 çıkarılması konusunda mağduriyetlerin yaşandığına değinen İyiaydın, "Borçlanmalar, hizmet borçlanmaları vatandaşlar tarafından borç alınarak yapıldı ve bu konuda ciddi bir mağduriyet yaşandığına dair bize dönüşler oluyor. 5975 güne çıkarılması konusunda uygulamada ciddi sorunlar var." sözlerini sarf etti.

Geçici çalışan işçilerin, sürekli işçi kadrosuna geçtiğini ancak sürekli işçi kadrosuna geçmeyen, halen geçici çalışmaya devam edenlerin olduğuna işaret eden İyiaydın, şöyle konuştu:

"Onların da bu EYT kapsamına alınması ve emekliliğin zorunlu hale getirilmemesi gerekiyor. Staj ve çıraklık başlangıcının sigorta başlangıcı sayılmasını Türk-İş olarak önemli görüyoruz. 1999 Marmara depreminde, ağustos ayında işe başlangıç yapan depremzedeler var ancak bu depremzedelerin o dönemde SGK'nin ve diğer kamu kurumlarının yıkılması ya da faaliyetini durdurması nedeniyle işe başlangıçları yapılamadı. Ellerinde herhangi bir belge olmadığı için mahkemelerde zaman aşımı sürecine takılıyorlar. Bu depremzedelerin de mağduriyetleri konusunda bir düzenleme yapılması teklifimiz var."

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, yeteri kadar kalifiye eleman ve çalışacak insanın bulunmadığını söyleyerek, "Bir kişinin en etkin olduğu zaman en tecrübeli olduğu zaman aslında 40 ila 55 yaş arası. Bu bağlamda EYT ile insanların emekli olup çalışmaktan vazgeçmesi aslında bizim tedirginliğimizdi." dedi.

Çevikel, bu anlamda kendilerine verilen her desteğin kıymetli olduğunu kaydetti.

"Dualarını alacaksınız"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "23 yıldır süren bir ızdırabın ortadan kalkması noktasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Emeklinin tarifini her platformda yaptıklarını dile getiren Ergün, "Emekli; eli nasırlı, ağzı dualı, yüzü nurlu, platin saçlı hanımefendilerdir, beyefendilerdir. Ülkenin annesidir, babasıdır. Onları mutlu edeceğiniz için dualarını alacaksınız." şeklinde konuştu.