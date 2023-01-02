EYT ve sözleşmeliler için tek bir teklif düzenlenecek

Canan SAKARYA - ANKARA

Çalışmalarına yarın yeniden başlayacak olan Meclisin yeni yılda gündemi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), sözleşmeli personelin kadroya alınması ile yeni yargı paketi olacak. Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa taslağı Meclis’e gönderildi.

10 madde civarında olan taslak metin üzerinde başlayan çalışmaların bu hafta tamamlanması ve son şeklini alması bekleniyor. AK Parti Meclis grubu, bu hafta bir yandan sözleşmeli personelle ilgili taslak metin üzerindeki çalışmalarını sürdürürken bir yandan da EYT düzenlemesinin Meclise sunulmasını bekleyecek. AK Partili yetkililer, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin düzenleme ile EYT düzenlemesinin tek bir teklifte Meclise sunulabileceğini dile getirdi.

Tamamlanma aşamasına geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz hafta EYT ile ilgili hazırlıkların tamamlanma noktasında olduğunu, dosyaların birleştirme ve elektronik ortamda değerlendirme sürecinin ardından düzenlemenin Meclis gündemine geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan, yaş şartının bulunmadığı EYT düzenlemesinin bu hafta Meclise gelmesi halinde AK Parti Meclis grubunda yapılacak çalışmayla son şeklini alarak yasa teklifi olarak sunulacak. EYT ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemelerin aynı yasa teklifinde yer alması bekleniyor. Asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkarılmasının ardından işverenlere işçi başına verilen 100 liralık devlet desteğinin 2023 yılında 250 liraya çıkarılması için de yasal düzenleme yapılacak.

KİT’lerdeki personel kapsam dışı

500 bin civarında sözleşmeli personelin kadroya alınmasını öngören taslak metin üzerinde AK Parti kurmayları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ilk çalışmayı geçtiğimiz hafta yaptılar.

Taslak metne göre; kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edecek, kadroya geçişler isteğe bağlı olacak. KİT’lerde çalışanlar bu düzenlemeden yararlanamayacaklar. Sözleşmeli personel olarak en az 3 yıl görev yapanlar kadroya geçebilecek, bir yıl da aday memurluk süresi öngörülecek. Alınan bilgiye göre, bazı kurumlarda 3 artı 1, bazılarında ise 4 artı 2 olarak uygulanan memuriyete geçiş süreci tüm kurumlarda 3 artı 1 olarak uygulanacak. Kanun yürürlüğe girdikten sonra bir ay içinde kadroya geçmek için başvuru yapılacak. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sözleşmeli pozisyonda istihdam edilenler kadroya geçebilecek.

CMK’da da 7 günlük itiraz süreleri 2 hafta olarak yeniden düzenlenecek

Yeni yargı paketi üzerindeki çalışmalar da hızlandı. Adalet Bakanlığı ve AK Parti hukukçu kurmayları tarafından yapılan çalışmaların bu hafta da sürmesi ve teklife son şeklinin verilerek ocak ayı içerisinde Meclise sunulması planlanıyor. Kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı olacak. Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuğa gidilecek. Konutta haczin hakim kararıyla yapılabilmesi ve alacak miktarını aşacak şekilde haciz yapılamaması yönünde düzenleme yapılacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılmasının zorunlu hale getirilecek. Göçmen kaçakçılığı suçlarında cezaların artırılması, yeni avukatların 5 yıla kadar baro aidatlarının ödeme şartının kaldırılması yeni yargı paketinde yer alacak. Ayrıca İcra İfl as Kanunundaki itirazlar, ifl asın kaldırılması, istinafta itiraz gibi 7 ve 10 gün olarak düzenlenen süreler 2 haftaya çıkarılacak. CMK’da da 7 günlük itiraz süreleri 2 hafta olarak yeniden düzenlenecek.