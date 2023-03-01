EYT yasalaştı: Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak, kimleri kapsıyor?

Kamuoyunun merakla beklediği, EYT düzenlemesi Meclis'te yapılan görüşmelerin ardından yapılan oylamada iktidar ve muhalefet partilerinin oyuyla kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine, 5 partiden 395 milletvekili kabul oyu verdi.

EYT'de depremzedelere öncelik verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medyada EYT başvurularında depremzedelere öncelik verilmesi konusunda çalışmaların yapıldığını bildirdi. Bilgin gazetecilere "EYT'de depremzedelere öncelikli başvuru sağlamayı düzenleyeceğiz" açıklaması yaptı.

EYT Kanunu 4 maddeden oluşuyor.

Teklifte Komisyon'dan geçen halinde küçük bir değişiklik yapılarak iş yerinde yeniden işe başlama süresi 10 günden 30 güne çıkarıldı. Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmak isteyenlere, 30 gün içinde başlamaları durumunda yüzde 5 prim desteği sağlanacak.

Teklife eklenen geçici maddeyle, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

İşveren, sosyal güvenlik destek primi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

EYT kanununun kapsamı nedir?

Peki EYT'den yararlanacakların ne kadar bir süre çalışmış olması gerekiyor? Yeni düzenlemeyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olacak.

İşe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartınının sağlanması gerekiyor.

Milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açan EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.

EYT emeklilik başvuruları nasıl yapılacak?

EYT başvuruları kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle başlayacak. Başvurular süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet üzerinden yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Emeklilik dilekçelerini Mart ayı içinde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere ödenmeye başlanacak.