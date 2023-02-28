EYT'de 5 bin prim günü önerileri AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
TBMM'de yapılan görüşmelerde, EYT'de 5 bin prim günü önerisi kabul edilmedi
TBMM'de görüşmeleri devam eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifine ilişkin, kademeli prim gün sayısının 5000 gün olarak düzenlenmesine yönelik CHP, İYİ Parti ve HDP'nin verdiği önergeler, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
Öte yandan yasa teklifinin birinci maddesinde AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenlemeyle emekli olduktan sonra aynı iş yerinde yeniden işe başlama süresi 10 günden 30 güne çıkarıldı. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayanlara yüzde 5 prim desteği sağlanacak.
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