EYT'de son durum ne? EYT'de tazminat yükü endişelendiriyor

EYT'de son durum hakkında açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, düzenlemenin aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını, 2023 yılında da uygulamaya başlanacağını söyledi. Bilgin, EYT’lilerin 8 Eylül 1999 öncesindeki gibi yaş şartı aranmaksızın 5000 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini yerine getirmeleri halinde emekli olacaklarını açıkladı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarına karşı işverenler EYT konusunda endişeli... İşverenlerin en çok endişelendiği nokta doğacak tazminat yükü ve işçi kaybı.

İşverenler özellikle nitelikli iş gücünü kaybetmekten korkuyor. Halihazırda nitelikli işgücü sorunu yaşayan işletmeler, EYT düzenlemesi ile birlikte bu sorunun büyümesi endişesini taşıyor. Ayrıca ortaya çıkacak tazminat yükü de EYT'de işverenleri endişelendiren en önemli başlıklardan biri durumunda.

TOBB, EYT düzenlemesinden endişeli

EYT'de son durum işçiler tarafından olduğu kadar işverenler tarafından da yakından takip ediliyor.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun konuya ilişkin endişeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’e ilettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre görüşmede, düzenlemeyle birlikte yoğun emeklilik başvuruları gelebileceği ve bu durumun hem işgücü açığı hem de kısa süreli büyük bir mali yük ortaya çıkarabileceği dile getirildi. TOBB, düzenlemeye karşı olmadığını ancak çalışma hayatındaki ve ekonomiye etkileri, işletmelere gelecek ilave yükler konusunda daha detaylı çalışmalar yapılması gerekliğini daha önce savunmuştu.

EYT sorunu, 8 Eylül 1999 itibariyle emeklilikte yaş ve prim gününü artıran düzenlemeden kaynaklanıyor. Bu tarihte yürürlüğe giren düzenleme, prim günü yanında yaş ve sigortalılık süresini de kriterlere bağlıyor ve işe giriş tarihleri itibariyle kademeli olarak yaş ve prim gün sayısını artırıyordu. Son olarak hükümet bu alanda bir düzenleme sözü verdi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Aralık ayında TBMM’ye sunulacak teklifin hızla yasalaşmasını ve Ocak 2023 ayı içinde uygulamaya girmesi yönünde irade bildirdi. Ayrıca düzenlemenin 1999 öncesindeki 5 bin gün prim ve 50 yaş kriterini sağlayanları tamamen kapsayacağını, yaklaşık 1,5 milyon kişilik bir kitlenin bu şartları doldurduğunu kaydetti.

Bu durum, işverenler açısından özellikle deneyimli çalışanların hızla emekli olmasına yol açabilecek bir uygulama olarak ortaya çıktı. Firmalar, kalifiye ve deneyimli elemanları kaybetme riski yanında, bu kişilerin yüksek tazminat tutarlarıyla da karşı karşıya kalabilecek. Üstelik, Ocak ayında asgari ücrete yapılacak artış sonrası da ücretlerde yukarıya doğru bir baskı oluşacak. Bu durumun iş ortamında sıkıntılara yol açabileceğinden endişe ediliyor.

İş dünyası bu geçiş sürecinde, kıdem tazminatları için mali destek, çalışanların dolayısıyla rekabet gücünün de korunması için emekli olup da çalışmaya devam etme yönünde özendirici yaklaşım uygulanmasını talep ediyor. TOBB yanında, TİSK de benzer yaklaşımı içeren bir girişimde bulunduğunu, Bakanlığa bir rapor sunduğunu önceki haftalarda açıklamıştı.