EYT'lilere ilk ödemeler başladı: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin ve yeni EYT emeklisinin beklediği emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili Bakanlıktan açıklama yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini duyurdu.

Öte yandan NTV'nin haberine göre, EYT'lilere ilk ödemeler yapılmaya başlandı.



EYT'de maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş ödemesi yapılıyor.



Mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. Bu nedenle EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.



SSK kapsamında emeklilerin Nisan ayı emekli aylığı ve ikramiyelerini alacakları tarih şöyle:

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 14 Nisan'da ödenecek.

Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara 15 Nisan'da ödenecek.

Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 16 Nisan'da ödeme yapılacak.



BAĞKUR kapsamında emeklilere;

Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da,

Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 19 Nisan'da ödeme yapılacak.