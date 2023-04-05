EYT'lilere ilk ödemeler yapılmaya başlandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı. Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor.

EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar. Öte yandan, EYT kapsamında yapılan 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandığı açıklandı. SGK il ve ilçe müdürlüklerinde başvuru işlemlerinin tamamlanmasının hızlandırılması amacıyla personele fazla mesai ücreti ödenmesi yönünde karar alınmıştı.

Bu arada, EYT’liler, kendilerine ödeme yapılıp yapılmadığını, e-Devlet'te "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yaparak öğrenebiliyor. Mart başında yürürlüğe giren EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor.