Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı 2027'de hizmete açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı, Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı ve Haliç Tramvay Hattı ile entegre olacak Eyüpsultan - Bayrampaşa Tramvay Hattı'nın yapımına devam ediyor. Toplam uzunluğu 3,2 kilometre olan hat, 5 istasyon ve 7,45 dakika yolculuk süresiyle hizmet verecek.

Hat, T5 Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı ile birlikte çalışacak. Ortak bir işletme olacak Eminönü - Alibeyköy ve Eyüpsultan - Bayrampaşa hatları, Feshane ortak istasyonundan sonra iki güzargâh olarak ayrılacak. Bu sayede Eyüpsultan - Bayrampaşa raylı sistem hattının da tamamlanmasıyla; Eminönü - Alibeyköy ve Eminönü - Bayrampaşa arasında İstanbullulara aktarmasız hizmet sunulacak.

Yüzde 6’lık kısmı tamamlandı

2027’de hizmete hazır hale gelmesi planlanan hat, şu anda yüzde 6 oranında tamamlandı.

Bayrampaşa Meydan İstasyonu bölgesinde kazı destek sistemlerinin yapımı devam ediyor. Şaftlarda kazık imalatı tamamlanırken, kazı çalışmaları da sürüyor. Bayrampaşa İstasyonu bölgesi mobilizasyon işlerinin tamamlanmak üzere olduğu belirtilirken, kazı destek imalatları bu ay başlayacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, projede hemzemin bölgede yapılacak yol ve altyapı düzenlemeleriyle, şantiye mobilizasyonlarının tamamlanması sonrasında, Demirkapı ve Feshane İstasyonları arasındaki kısmın yapım işlerine ise 2025 yılı sonu itibarıyla başlanacak.

25 milyon Euro tasarruf sağlandı

İBB, 2022'de projeleri revize ederek 25 milyon euro tasarruf sağladı. 2023 Şubat ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hattın fizibilite ve projelerini onayladı. 2024 Ocak ayında Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, hattı Kamu Yatırım Programı'na almadı. İBB, 3 metro hattına entegrasyon sağlayan önemli bir raylı sistem hattı olması sebebiyle kendi öz kaynaklarıyla hattın yapım ihale sürecini başlattı.

Kamu yatırım programına yeniden başvuruldu

Hattın ihalesi 9 Şubat 2024’te yapılarak, Antaş Yapı A.Ş. ve Gelişim Altyapı San. Ve Tic. A.Ş. iş ortaklığıyla 11 Şubat 2024’te sözleşme imzalandı. 25 Mart 2024’te yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı. Hattın Haziran 2024’te Kamu Yatırım Programı (Ka-Ya) Bilgi Sistemi’ne ara dönem girişleri yapılırken, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı’na da yeniden başvuruldu.

Hattın entegre olduğu hatlar şu şekilde:

Bayrampaşa İstasyonu: M1-A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Hattı, M1-B Yenikapı – Kirazlı Metro Hattı,

T4 – Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı

Eyüpsultan İstasyonu: Vezneciler - Sultangazi Metro Hattı

Feshane İstasyonu: T5 - Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı