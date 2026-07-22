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Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında İstanbul’da düzenlenen operasyonda Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve iki kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ifadelerinin alınması amacıyla Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K. ile belediye iştirakinde görev yapan G.G. gözaltına alındı.

Cumhuriyet'in haberine göre, belediyede herhangi bir arama olmazken, sadece H.K. ile G.G.'ye ait bilgisayarlarda inceleme yapıldı. Gözaltına alındıktan sonra Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen isimler, Ankara’ya götürülüyorlar.

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