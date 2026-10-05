Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'e tutuklama talebi
Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen 28 şüphelinin savcılık ifadesi tamamlandı.
Şüphelilerden, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 17'si tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler hakkındaki soruşturma "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülüyor.