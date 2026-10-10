Eyüpsultan Belediyesi'nde seçimi CHP'nin adayı kazandı
Eyüpsultan Belediyesi'nde Başkan Mithat Özmen’in tutuklanmasının ardıdan başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimde CHP'nin adayı Cafer Parlak başkanvekili oldu.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Özmen’in tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimi yapıldı. Eyüpsultan'da CHP'nin adayı Cafer Parlak başkanvekili oldu.
CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır 16 oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Özmen’in tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimi yapıldı. Eyüpsultan'da CHP'nin adayı Cafer Parlak başkanvekili oldu.
CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oy, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammet Çakır 16 oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı.