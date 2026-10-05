  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Eyüpsultan Belediyesi’ne operasyon: Başkan Özmen dahil 28 kişi adliyeye sevk edildi
Takip Et

Eyüpsultan Belediyesi’ne operasyon: Başkan Özmen dahil 28 kişi adliyeye sevk edildi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 kişi Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları bulunuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Eyüpsultan Belediyesi’ne operasyon: Başkan Özmen dahil 28 kişi adliyeye sevk edildi
Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi 2 Ekim'de gözaltına alınmışlardı.

Gözaltına alınan isimlere "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltilmişti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık zam oranı belli olduSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık zam oranı belli olduEkonomi
Konut kriziyle sarsılan İspanya erken seçime gidiyor: Meclis feshedildiKonut kriziyle sarsılan İspanya erken seçime gidiyor: Meclis feshedildiDünya