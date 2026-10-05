Eyüpsultan Belediyesi’ne operasyon: Başkan Özmen dahil 28 kişi adliyeye sevk edildi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 kişi Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları bulunuyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 kişi 2 Ekim'de gözaltına alınmışlardı.
Gözaltına alınan isimlere "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltilmişti.