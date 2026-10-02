Eyüpsultan Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli Ankara'ya gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Eyüpsultan Belediyesine yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara’ya gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli Ankara'ya gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından verilen gözaltı kararı üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 28 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 28 şüpheli daha sonra Ankara'ya gönderildi.