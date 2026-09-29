Eyüpsultan Camii’nde namaz sırasında kavga: 4 el ateş etti
İstanbul Eyüpsultan Camii'nde yatsı namazı sırasında çıkan tartışmada havaya ateş açan şüpheli ile tartıştığı kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatsı namazı sırasında A.M.Ç. ile S.A. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran A.M.Ç. havaya 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
2 şüpheli gözaltında
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, silahla havaya ateş açan A.M.Ç. (41) ile tartıştığı S.A.'yı (38) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.