Eyüpsultan Camii’nde namaz sırasında kavga: 4 el ateş etti

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Olay, saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatsı namazı sırasında A.M.Ç. ile S.A. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran A.M.Ç. havaya 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

2 şüpheli gözaltında

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, silahla havaya ateş açan A.M.Ç. (41) ile tartıştığı S.A.'yı (38) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.