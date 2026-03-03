Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi

Kaza, saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu 5.Levent mevkiinde meydana geldi. Edirne İstikametinde seyir halindeki 34 KGR 228 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonunun şoförü Yunus Emre Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şoförünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu tolda devrildi. Kamyon devrilirken seyir halindeki 1 otomobil ve 1 kargo minibüsü de kazaya karıştı. Kamyonun dorsesindeki mıcır ise yola döküldü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazada yaralanan olmazken TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Devrilen hafriyat kamyonu vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin yola dökülen mıcırı temizlemesinin ardından TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı normale döndü.