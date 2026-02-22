  1. Ekonomim
Eyüpsultan’da üç iş yerinde yangın: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor

İstanbul Eyüpsultan'da, aynı bölgede bulunan üç ayrı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Pirinççi Mahallesi Pirinççi Yolu Sokak'ta, çöp kovası ve kömür üreten 2 iş yeri ile bitişinde yer alan çöp arabası tamiri yapılan serviste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eyüpsultan’da üç iş yerinde yangın: İtfaiyenin müdahalesi sürüyor - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

