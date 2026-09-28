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Eyüpsultan'da yağmur sonrası toprak kaydı: 25 kişi tahliye edildi

Eyüpsultan'da yağmur sonrası yumuşayan toprak kaydı. Sokağın altında bulunan bir apartman tedbiren yetkililer tarafından tahliye edildi.

Haber Merkezi
İHA
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Eyüpsultan'da yağmur sonrası toprak kaydı: 25 kişi tahliye edildi
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Olay, 01.00 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrasında yumuşayan toprak kaydı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toprak kayması yaşanan yeri kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Kayan toprağın altında bulunan bir apartmanda yaşayan 25 kişi ise tedbiren tahliye edildi. Yaşanan olayla ilgili çalışmaların sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi.

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