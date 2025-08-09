Eyyam-ı Buhur sıcakları Türkiye'ye geliyor!

Türkiye, Temmuz ayındaki sıcaklık rekorlarının ardından yeni bir "Eyyam-ı Bahur" sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen bu ikinci sıcak hava dalgasının hafta sonundan itibaren etkili olacağını ve 20 Ağustos'a kadar süreceğini açıkladı. Özellikle güney illerde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkması bekleniyor.

Adana'da sıcaklık 50-55 dereceye kadar çıkabilir

Karar'dan alınan habere göre meteorolojik veriler ışığında, en yüksek sıcaklıkların görüleceği bölgelerin başında Adana geliyor. Cumartesi günü 46 dereceye ulaşması beklenen sıcaklığın, nemle birlikte hissedilen sıcaklığı 50-55 dereceye kadar çıkarabileceği öngörülüyor. Bu durum, 1929 yılında ölçülen 45,7 derecelik Adana rekorunun kırılma ihtimalini güçlendiriyor.

Diğer bölgelerdeki sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Ege: Aydın 43°C, Denizli 42°C, Manisa 41°C.

Akdeniz: Antalya 41°C.

Güneydoğu: Şırnak ve Cizre 45°C'nin üzerinde.

Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 33-35°C bandında seyrederken, Karadeniz'de yalnızca Doğu Karadeniz'in bazı illerinde yerel sağanaklar görülebilir.

Uzmanlardan uyarılar

Meteoroloji uzmanları, vatandaşları aşırı sıcaklıklara karşı uyardı. Günün en sıcak saatleri olan 11.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye ediliyor. Sıcak hava dalgasının 20 Ağustos'a kadar devam edeceği ve hafta içinde sıcaklıkların 38-39 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor.