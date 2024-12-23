'Ezan okutulmadı' iddiası! Ankara Valiliği tahkikat başlattı

Ankara Valiliği'ndan yapılan açıklamada, "Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri yer aldı.

Belediyeden açıklama geldi

Belediye kaynakları ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek, mescit hoparlörlerinde teknik bir arıza bulunduğunu ifade etti. Konunun çözüme kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü aktaran yetkililer, ezanın okunmasına dair herhangi bir engelleme kararı alınmadığını vurguladı.