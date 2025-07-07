Ezgi Apartmanı davasında kritik gelişme: Yeniden yakalama kararı verildi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında, sanık Ertan Danacı’nın tahliyesine yapılan itiraz sonuç verdi. Savcılığın kaçma riski gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine mahkeme, Danacı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Kasten yaralama suçlarından 700 yıl 4’er aydan 876 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, apartmanda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi’nin yetkilileri olan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden Ertan Danacı hakkında, 35 kez “olası kastla kasten öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından 700 yıl 4’er aydan 876 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5'er aya kadar hapis cezası istendi.

Ertan Danacı hakkında tahliye kararı verilmişti

Ezgi Apartmanı davasında tek tutuklu sanık olan Ertan Danacı hakkında, avukatlarının başvurusu üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Haziran'da yurt dışı çıkış yasağı ve hafta bir gün karakola imza atma şartıyla tahliye kararı verdi.

Yeniden tutuklama kararı alındı

Ancak 24 Haziran'da cumhuriyet savcısı, sanığın kaçma riski bulunduğunu ve kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, Danacı'nın tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Ertan Danacı hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.