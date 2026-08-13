F-16 kaza kırıma uğramıştı! Yalova'dan o ana ait yeni görüntüler geldi

Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Eskişehir'den dün eğitim uçuşu için havalanan F-16 tipi savaş uçağı, saat 15.00 sıralarında Yalova'da bulunan 18'inci Hava Ana Üst Komutanlığı dış yerleşkesi yakınında kaza kırıma uğradı. Uçak, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü mevkiinde, Mimar Sinan Caddesi ile Mantar Sokak çevresindeki alana düştü.

Kaza sırasında uçakta bulunan pilot, fırlatma sistemiyle uçaktan ayrıldı. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait F-16 tipi savaş uçağının Yalova 18'inci Ana Jet Üs Komutanlığı yanında düşerek kaza kırıma uğramasının ardından derhal soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Pilotun hayati tehlikesi bulunmuyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin koordinasyonunda 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

Kaza sırasında fırlatma sistemiyle uçaktan ayrılan pilot Kurmay Yarbay E.T.'nin Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Başsavcılığın açıklamasında ayrıca, olay yeri inceleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bilirkişi kaza kırım ekibinin kazanın meydana gelişine ilişkin rapor hazırlaması için gerekli talimatların verildiği ifade edildi.

Uçağın düşüş anı görüntülendi

Kazanın ardından olayın meydana geldiği bölgeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan pilot Kurmay Yarbay E.T.'nin tedavisi devam ederken, F-16'nın kaza kırıma uğradığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde, savaş uçağının yere düştüğü ve hemen sonrasında ağaçlık alanda yangın çıktığı görülüyor. Kazanın ardından bölgede başlatılan inceleme ve soruşturma çalışmaları sürdürülüyor.