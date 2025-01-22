Faciada ölenlerin cenazeleri piliç TIR’ı ile taşındı! Görüntüler tepki çekti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yangın Türkiye yasa boğdu.

Cenazeler piliç TIR’ına taşındı!

Onlarca can kaybının yaşandığı otel yangınında ölenler morglara taşındı. Ancak morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu tıra konuldu.

Tırın üzerindeki görseller tepki çekti

Morgda yapılan çalışmalar savcı gözetiminde devam ederken tırın üzerindeki görseller dikkat çekti. Bir piliç firmasına ait olması ve üzerinde kızarmış tavuk görselinin bulunması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Görseller brandayla kapatıldı

Tepkilerin ardından hastane önüne yerleştirilen tırın üzerinin brandayla kapatıldığı öğrenildi.