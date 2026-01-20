Facianın üzerinden bir sene geçti: 12 soruda Grand Kartal Otel yangını

Bolu'nun kış turizm merkezi Kartalkaya'da Grand Kartal Oteli'nde 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 34'ü çocuk, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının üzerinden bir yıl geçti.

DW Türkçe'den Alican Uludağ, 12 soruda Kartalkaya yangınını mercek altına aldı.

Grand Kartal Oteli'nin tarihçesi nedir?

Kartalkaya Turizm Bölgesinin ilk adımı, iş insanı Mazhar Murtezaoğlu'nun 1971'de Köroğlu Dağları'nın zirvesinde üç yıldızlı otel tesisi kurmak için 67 bin 200 metre karelik alanı 49 yıllığına kiralamasıyla atıldı.

İlk olarak Kartal Otel faaliyete geçti. 1997 yılında Bolu İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü tarafından Kartal Otel Turizm Anonim Şirketine yapı ruhsatı verildi. 1999'da Grand Kartal Oteli için ek izin çıktı. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı Bolu İl Özel İdaresi tarafından verildi. Murtezaoğlu, 2019 yılında hayatını kaybettiğinde oteli kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül devraldı.

Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu ile evlenmeden önce otelde çalışıyordu.

Grand Kartal Oteli'nde yangın nasıl ve neden çıktı?

Grand Kartal Oteli yangını, 21 Ocak 2025 tarihinde gece saat 03:17'de otelin 4'üncü katında bulunan restoranda "show alanı" olarak adlandırılan bölümdeki grill plate isimli elektrikli ızgarada başladı.

Akşam yemeğinden sonra mutfak çalışanları, cihazı açık unuttu.

Cihazın termostatı aşırı korozyona uğraması nedeniyle devreye girmedi ve bu sebeple cihazda aşırı ısınma gerçekleşti. Bu ısınma, ızgara iletkenlerinde kısa devreye neden oldu. Termostatların da devreye girmemesi nedeniyle ızgaranın yağ haznesinde bulunan temizlenmemiş hayvansal yağlar, yanmaya başladı.

Yanan yağlar ve malzeme kabı eriyerek 90-100 cm ilerideki çöp bidonuna ulaştı ve yangını çöp bidonuna sıçrattı.

Yangının büyümesine LPG bağlantı hortumlarının sızdırmazlık tabakası tamamen yanması ve bu sırada borulardan sızan gazın alev alması etkili oldu.

Özellikle tavanda kullanılan vernikli OSB ve ahşap dekorasyonun tutuşmasının yangın hızlı ilerlemeye başladı ve yangın saat 03:26'da kontrol edilebilir sınırların üstüne çıktı.

Yangın ilk ne zaman fark edildi? Görevliler ne yaptı?

Yangın gecesi otel mutfağında dört personel, sabah kahvaltısı hazırlıyordu.

Saat 03:24'te yangını ilk fark eden kişi mutfak çalışanı Yusuf Karahanlı oldu.

Hemen diğer üç mutfak personeline haber verdi. Bu sırada yangın, müdahale edilebilecek seviyeyi geçti. Saat 03:24:18'de Yusuf Karahanlı, resepsiyona giderek resepsiyonist Yiğithan Burak Çetin'e haber verdi.

Saat 03:27'de itibarıyla yangın hızla yayılarak mutfak ve restoran bölümünün tümüyle siyah duman altında kalmasına neden oldu.

Kayıtlara göre Yiğithan Burak Çetin, saat 03:26:44'te ilk olarak Jandarma 156 hattını, saat 03:30'da otel müdürü Zeki Yılmaz'ı aradı.

Yangın sırasında otelde kalanlara haber verildi mi?

Bilirkişiler, yangının çıktığı ilk 10 dakikayı, kurtulmak için altın zaman olarak nitelendirdi.

Ancak otel görevlileri ne yangın alarm butonuna bastı ne de sesli olarak otelde kalanları uyardı.

Çalışanlar, bu sırada otelin 6 ve 7'nci katında kalan otelin sahibi Emine Ergül ve otelin genel müdürü ve damadı Emir Aras'ı saat 03:32'de haberdar etti.

Yangının 14'üncü dakikasında Emir Aras, otelin yönetim kurulu üyesi olan eşi Elif Aras'ı da alarak 1 dakika 44 saniyede kimseye haber vermeden otelden kaçtı. Henüz koridora yeni dumanların ulaştığı anlarda Emir Aras diğer oda kapılarına ne vurdu ne de yüksek sesle ikaz etti.

Emine Ergül de 6'ncı katın penceresinden otelin tentesine konulan merdivenle kurtuldu.

Emir Aras gibi otelin 7'nci katında kalan Ceren Doğan ve kızı Lalin Doğan, haberdar edilmediği için hayatlarını kaybetti.

Grand Kartal Oteli'nde yangın güvenliğiyle ilgili eksiklikler nelerdi?

Kartalkaya facisasına adeta ihmaller zinciri neden oldu.

Kartalkaya davasındaki gerekçeli karara göre, otelin yangın alarm sistemi ve duman dedektörleri çalışmıyordu.

Yangını gören bazı misafirler, alarma basmalarına karşın sistemin çalışmadığını söyledi. Duman dedektörlerinin de çalışanların ikinci katta sigara içmesi nedeniyle dedektörlerin devreye girmesini engellemek için kapatıldığı ortaya çıktı.

Diğer yandan otelde yangın anında devreye girmesi gereken yağmurlama sistemi yoktu.

Yangın mevzuatı kapsamında zorunlu duman tahliye çıkışı, ruhsata aykırı olarak 11'inci ve 12'nci katların sonradan odaya dönüştürülmeleri nedeniyle kapalıydı. Bu nedenle yangın sırasında duman, otelin içine yayıldı.

Yangın merdivenleri mevzuata aykırı düzenlendi. Yeterli acil çıkış ve tahliye alanı ve yeterli acil aydınlatma ve acil çıkış levhaları bulunmuyordu.

Personele iş güvenliği eğitimi verilmedi, yangın tatbikatı yapılmadı. Elektrik ve LPG tesisatı güvenlik ve mevzuata uygun olmayan nitelikte kuruldu.

78 kişinin ölüm nedeni ne?

Grand Kartal Oteli yangınında 34'ü çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 22'si karbonmonoksit zehirlenmesi ve duman gazı inhalasyonu sebebiyle hayatını kaybetti. 32 kişinin ise yalnızca karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle yaşamlarını yitirdiği kaydedildi.

Dilara Ermanoğlu, Eslem Uyanık, Alican Boduroğlu ile Şevval Şahin ise yangın sırasında kurtulmak için aşağı atlamaları sonucunda kemik kırığı ve iç kanama nedeniyle öldü.

20 kişinin ölüm nedenine ise otopsi raporunda "karbonizasyona uğramaları" nedeniyle yazıldı ve kimlikleri DNA testi ile belirlendi.

Kartalkaya davasında kime ne ceza çıktı?

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 20'si tutuklu 32 sanıklı davada 31 Ekim 2025'te kararını açıklamıştı.

Mahkeme kararında; otel sahipleri Halit Ergül, Emine Ergül Murtezaoğlu ile kızları olan otelin yönetim kurulu üyeleri Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, damadı ve otelin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle adlı otelin müdürü Ahmet Demir, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ı olası kastla öldürme suçundan 34'er kez müebbet ve 1096'şar yıl 4'er ay hapis cezasına mahkûm etti.

Kararda, Halit Ergül ve diğer yöneticilerin otelde yangın güvenliğiyle ilgili eksiklikleri bilmelerine karşın tedbir almadıkları, "olursa olsun" mantığıyla hareket ettiği, yangının otel misafirlerine haber verilmesini engelledikleri kaydedildi.

Bolu Belediyesi yangından neden sorumlu tutuldu?

Kartalkaya yangınında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ın da olası kastla öldürme suçundan sorumlu olmasının nedeni 16 Aralık 2025'te otele bitişik 70 metre karelik kafe için yapılan denetim.

Otelde denetim yapan itfaiye eri İrfan Acar, kafe için alınacak ruhsat başvurusu için oteli denetledi. Denetimde yangın güvenliğiyle ilgili 10 ciddi eksiklik tespit edildi. Buna ilişkin tutanak, otel yöneticilerine de verildi.

Ancak otel, ruhsat başvurusunu geri çekince Bolu Belediyesi denetim işlemini iptal etti.

Gerekçeli kararda, belediye görevlilerinin "denetimi iptal edip yüksek risk barındıran otelin faaliyette kalmasını sağladıkları, bu felaketin temelinde idarenin görevlerini yerine getirmemiş olmasından kaynaklanan sorumluluğunun olduğu, görevlerinin gereğini yapmayan idareler sebebiyle yangının yol açtığı ölüm ve yaralanmaların arttığı..." anlatıldı.

Bolu İl Özel İdaresi'nin ihmali nelerdi?

Grand Kartal Oteli'ne iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 1997'de Bolu İl Özel İdaresi tarafından verildi. Bolu İl Özel İdaresi, oteli en son 4 Şubat 2024'te denetledi.

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Denetimi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 21'er yıl hapis cezasına mahkûm oldu.

Kararda, bu sanıkların Grand Kartal otelde süreklilik arz edecek şekilde yangın güvenliği yönünden yapısal eksikliklerin olduğunu bilmelerine rağmen kendilerine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmeyip, bu güvenliksiz ortamda otelin faaliyette kalmasına, müşteri kabul etmesine göz yumdukları belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yangındaki sorumluluğu neydi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, otelin faaliyete geçmesini sağlayan turizm işletme belgesini veren kurumdu. Bu raporu verilirken Bolu Belediyesi'nden yangın yeterlilik belgesi ve Bolu İl Özel İdaresi'nden de işyeri açma ve çalışma ruhsatı alındı.

Ancak Bakanlığa bağlı Kontrolörler Kurulu Başkanlığı'nın, oteli belli aralıklarla denetlenmesi gerekiyordu. Otel bu kurum tarafından en son 16 Aralık 2025'te denetledi. Ancak bu denetimde yangın güvenliğiyle ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi.

Denetim raporu ise yangından bir gün sonra, yani 22 Ocak 2025'te tamamlandı. Uludağ'ın aktardığına göre raporda yalnızca otelde "duman dedektörü" olduğu yazıldı ancak bunun çalışıp çalışmadığına bakılmadı.

O dönem Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkan Vekili Levent K. yangından 4 ay önce kontrolörlere yazı göndererek otelde yangın güvenliğiyle ilgili eksiklikleri İtfaiye'ye "gereği" için değil, "bilgi" için göndermelerini istemişti. Yazıda, otelleri denetleyecek kontrolörler "Kesin bilgi gibi yazarsanız ve sonunda otel bir hak kaybına uğrarsa siz sorumlu olursunuz" denilerek uyarılmıştı.

Kartalkaya otel yangını soruşturmasında son durum ne?

Yangına ilişkin halen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 9 kamu personeli hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütüyor.

Şüpheliler arasında Kültür ve Turizm Bakanlığında Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşe Ç. de var. Soruşturma kapsamında geçen ay 9 kişiyle ilgili yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Savcılık, ifadelerini aldığı 9 kişiye, "Kültür Turizm Bakanlığı Kontrolörlerince 16 Aralık 2024 ve önceki tarihlerde yapılan denetimlerde yangın güvenliğine dair yetersizlik tespit edilmemiş olmasının sebebi nedir?" diye sordu.

Yatırım İşletmeler Genel Müdürü, şüpheli Neşe Ç. bağlı oldukları kanun, yönetmelik, tebliğ ve iç genelgeler kapsamında ilgili işletmenin hizmet kalitesi ve konforuna yönelik denetlemeler yaptıklarını öne sürdü.

Dönemin Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent K. da "Mevzuata göre bizlerin yangın güvenlik tedbirlerini teknik olarak inceleme yetkimiz yoktur" dedi. Bakanlık çalışanları, Bolu Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ni suçladı.

Hukukçular ne diyor?

Kartalkaya davasında mağdurların avukatı Onur Fırat Kaynun, hukukçu olarak en büyük kaygısının; Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin ceza yargılamasından kaçırılması olduğunu kaydetti.

İdare hukuku açısından esas sorumlunun Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu belirten Kaynun; 9 kişinin halen yargı önüne çıkarılmadığını, iddianame düzenlenmediğini vurguladı. Kaynun, şunları kaydetti:

"Bu şüphelilerin otelin denetimine dair tüm evrakları yangından sonra 'revize' ederek elden geçirdiği, bu işlemlerden sonra evrakların yeniden elektronik imzalarla imzalandığı tespit edip savcılığa bildirmemize rağmen halen bu şüpheliler hakkında gerekli adli kontrol tedbirlerine hükmedilmiyor. Biz avukatlar olarak savcılık makamının yapması gerekeni yapıp sanıkların delilleri kararttığını dahi kendi imkanlarımızla tespit ediyoruz. Buna rağmen bu şüpheliler hakkında başkaca bir işlem yapılmıyor. Savcılığın bu tutumu muhtemel yargılamanın da sıhhatini engelliyor."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da kusurlu olduğunu ifade eden Kaynun, "Güvenli otel, çocuk dostu otel, 'ETS ÖNERİYOR' gibi pazarlama metotlarıyla müşteriler açısından satın almada ön plana çıkartılan Grand Kartal Otel'in acentesi ve patronların ifadesiyle 'otelin cirosunun en az yüzde 30'unu sağlayan' Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu ETS Tur isimli firma yetkilileri hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı 6 aydır tek bir işlem yapmıyor" dedi.

Kaynun, benzer şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personellerinin yargı mercilerinin önünden kaçırıldığını kaydetti.

Avukat Kaynun, "Bu katliama dair ailelerin çığlıkları ancak ve ancak gerçekten sorumluluğu olan tüm şüphelilerin yargı önüne çıkartılması ve adil bir şekilde yargılanmasıyla dinebilir. Bu katliam geçmişteki benzer katliam dosyalarında olduğu gibi ülke için bir hukuk sınavıdır" ifadesini kullandı.