Fahiş fiyatta cezalar 10 kat artıyor: Teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

ANKARA (EKONOMİ) - Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

TBMM’ye sunulan torba kanun teklifi ile Perakende yasasındaki stokçuluk ve fahiş fiyata yönelik uygulanacak idari para cezası miktarları artırılıyor.

Bir başka değişiklikle de şirketlere bir takvim yılı içinde verilebilecek toplam idari para cezası üst sınırı da artırılıyor. Bu kapsamda büyük işletmelere bir takvim yılında 1 milyar liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

Torba Kanunda yer alan ilgili bölüme göre, “İdari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin toplam tutarı; işletmenin küçük ölçekli olması durumunda beş milyon Türk lirasından 20 milyon liraya, orta ölçekli olması durumunda elli milyon Türk lirasından 200 milyon liraya, büyük ölçekli olması durumunda iki yüz elli milyon Türk lirasından 1 milyar liraya çıkarılacak”

Bir takvim yılı içinde en az üç defa stokçuluk yaptığı tespit edilen ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilecek.