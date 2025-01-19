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Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız, Slovakya Başbakanı Fico'yu kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Ocak Pazartesi günü Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak olan Slovakya Başbakanı Robert Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edeceğini duyurdu.

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Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız, Slovakya Başbakanı Fico'yu kabul edecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Ocak Pazartesi günü Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edeceğini belirtti.

Altun yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti vesilesiyle gerçekleşecek ziyarette, Türkiye ile Slovakya arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağını kaydetti. Ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacağını ifade etti.

Fahrettin Altun, ziyaret çerçevesinde, Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkileri “stratejik ortaklık” düzeyine çıkaracak Ortak Bildiri başta olmak üzere, muhtelif alanlarda anlaşmaların imzalanmasının gündemde olduğunu bildirdi.

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