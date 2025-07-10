Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı görevini yeni başkan Burhanettin Duran'a devretti

Yedi yıldır Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı görevini sürdüren Fahrettin Altun, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ise Dışişleri eski Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran oldu.

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı görevini Burhanettin Duran'a devretti.

Törende konuşan Altun şunları söyledi:

"Burhanettin Başkanımızla biz uzun yıllar çalıştık birlikte kitap yazdık araştırmalar yaptık. Bizim çalışma arkadaşlığımız yanında çok kıymetli bir dostluk ve kardeşlik hukukumuz oldu birbirimizden çok şey öğrendik. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde omuz omuza varlık gösterdik. Görevi kendisine teslim ediyorum başarılar diliyorum. Bütün mesai arkadaşlarıma çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum."

"Türkiye'nin sesi yüzü ve vicdanı olmayı sürdüreceğiz"

Burhanettin Duran ise "Bu kutlu görev Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği İletişim Başkanlığı görevi. Bunu kardeşim dostum Fahrettin Altun'dan devralmak benim için apayrı mutluluk vesilesi. Tempolu bir çalışma olacağına inanıyorum. Devlette devamlılık esas biz de bu bayrağı daha ileri taşımaya çalışacağız. Türkiye'nin sesi yüzü ve vicdanı olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yapacağımız hizmetlerde bize güç versin" diye konuştu.

"Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken hem veda etti hem de yeni görevini duyurdu.

İşte o paylaşım:

"25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.

Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli’nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canı gönülden teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran’a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik. Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"Son olarak, şahsımı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’muzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum."