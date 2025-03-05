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Fahrettin Altun: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşmacı olduğu panelde, "MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle başlayan ‘terörsüz Türkiye' sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz" dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Fahrettin Altun: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindi
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Türkiye siyasetinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı "örgüte silah bıraktır" çağrısının ardından beklenen açıklama geldi. Öcalan terör örgütü PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulundu.

Bu gelişmeler Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Stratejik İletişimde Yeni Akımlar Paneli"nde konuşan Altun, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi kapsamında son günlerde yaşananlara ilişkin konuştu.

"'Terörsüz Türkiye' sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz"

Altun burada yaptığı açıklamasında, şunları kaydetti:

“MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle başlayan ‘terörsüz Türkiye' sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz. Biz millet olarak Anadolu'ya geldiğimiz günden bu yana çok badireler atlattık, çok sıkıntılar çektik.

Yüzyıllar boyunca kurduğumuz imparatorluklarla dünyaya adalet dağıttık. Modern dönemde emperyalizmin farklı unsurları ve formlarıyla mücadele ettik. Emperyalistlerin bilinçli şekilde kucağımıza bıraktığı meselelerle cebelleştik. Allah'a hamdolsun bütün kuşatılma girişimlerine, yıpratma savaşlarına, terör örgütleri üzerinden dizayn edilme çabalarına karşı koyabildik, güçlü bir şekilde varlık gösterdik. Sadece bir istikrar adası olmadık, çevremize de istikrar ve barış götürdük."

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