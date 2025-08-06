Fahrettin Altun'dan Adalet Bakanı Tunç'a ziyaret

İkilinin görüşmesinde insan hakları, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele konuları ele alındı.

Altun ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’u bugün makamında ziyaret ederek, insan haklarının korunması, eşitliğin sağlanması, ayrımcılıkla mücadele konularında çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik kabulleri için Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.