Fahrettin Altun’dan CHP’nin boykot çağrısına sert tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürece ve bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başlattığı boykot kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP’yi İsrail-İran güneyine rağmen ‘ayrımcılık’ yapmakla suçlayan Altun, “Farklı seslerin, fikirlerin ve yorumların varlığına olan tahammülsüzlüğünü yine gözler önüne seren CHP, üyelerine ve seçmenlerine yerli ve milli yayın politikalarıyla gerçekleri milletimize aktaran medya kuruluşlarını boykot etme dayatmasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

"CHP'yi bu anlayışından bir an evvel geri dönmeye çağırıyoruz"

CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı televizyon kanallarına boykot çağrısı yapılmasının ardından açıklama yapan Altun, “CHP’yi, on yıllardır sahip olduğu ancak bir faydasını görmemesine rağmen ısrarla vazgeçmediği milletin iradesini yok sayma, özgürlüklere ket vurma alışkanlığından ve anlayışından bir an evvel geri dönmeye çağırıyoruz” dediği açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Nefretin siyasi organizasyon ve kişilerce körüklenmemesini istiyoruz"

Türkiye’nin birliğe ve bütünlüğe hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu böylesine dönemlerde mümkün olan en makul çerçevede, en ortak paydada buluşmamıza herkesin katkı vermesi gerektiğini düşünüyor, ayrımcılığın, tepeden inmeciliğin, nefretin siyasi organizasyon ve kişilerce körüklenmemesini istiyoruz.

Fikri, yaklaşımı ve siyasi eğilimi ne olursa olsun, ülke menfaatini her şeyin üzerinde tutan, doğruyu ve gerçeği yansıtan, hakikatten başka hiçbir şeyin peşinde koşmayan medya kuruluşlarımızın çalışmalarını baskı altında kalmaksızın sürdürebilmeleri için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak çalışmaya devam edeceğiz.