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Fahrettin Altun'dan İsrael Katz'a yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Fahrettin Altun'dan İsrael Katz'a yanıt
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Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'a, "Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur!" ifadesiyle karşılık verdi.

Fahrettin Altun şu ifadeler kullandı;

"Buraya bak, katil ruh hastası!

Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz.

Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur!

Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak!" 

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