Faiz kararı TL, tahvil ve hisseleri yükseltti

Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artışı kararı sonrası, Dolar/TL kuru gün içinde 7 Mart’tan bu yana en düşük düzey olan 31,91’e gerilerken, bu artış Ağustos 2023’ten bu yana en güçlü gün içi artış olarak kayda geçti.

Dolar cinsi 2038 vadeli tahviller ocak başından bu yana en yüksek düzeye yükselirken, 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 24,52’ye kadar geriledi.

Şimşek'in agresif olma kapasitesi var

ING’nin gelişen piyasalar devlet tahvili stratejisti James Wilson “Türk varlıklara yönelik beklentiler iyileşmeli” ifadelerini kullanırken, Trium Capital gelişen piyasalar portföy yöneticisi Peter Kisler de kararı “olumlu bir sürpriz” olarak yorumladı ve “Bu karar Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve merkez bankasının yaklaşan seçimlere rağmen daha agresif olmak kapasitesi olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.