'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi

Faladdin ve Binnaz Abla’nın sahibi Sertaç Taşdelen, yargılama kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu bulunan Taşdelen, mahkemenin ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Fal bakma uygulalamalarından olan 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli iki uygulama ve internet siteleri ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun incelemesi ve uzman bilirkişi raporuna göre; söz konusu uygulamalar ve siteler üzerinden ücret karşılığında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetler verilerek suç geliri elde edildiği tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da belirlendi.

Mal varlıklarına el konuldu

Yürütülen soruşturma kapsamında "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı verildi. Taşdelen’in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık paylarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Taşdelen, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. Taşdelen ifadesinde, "Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakam yoktur. Ben falcılara inanmam" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sertaç Taşdelen'in, "falcılık", "gaipten haber vermek" eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla bilişim sistemi kurduğu, bu yöntemle de asıl eylemlerini sistemsel hale getirdiği ifade edildi. İddianamede, Taşdelen'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.