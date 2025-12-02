  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi
Takip Et

'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi

Faladdin ve Binnaz Abla’nın sahibi Sertaç Taşdelen, yargılama kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunan Taşdelen, mahkemenin ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen tahliye edildi
Takip Et

Faladdin ve Binnaz Abla’nın sahibi Sertaç Taşdelen, yargılama kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tutuklu bulunan Taşdelen, mahkemenin ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Fal bakma uygulalamalarından olan 'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli iki uygulama ve internet siteleri ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun incelemesi ve uzman bilirkişi raporuna göre; söz konusu uygulamalar ve siteler üzerinden ücret karşılığında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi hizmetler verilerek suç geliri elde edildiği tespit edildi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı da belirlendi.

Mal varlıklarına el konuldu

Yürütülen soruşturma kapsamında "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı verildi. Taşdelen’in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık paylarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Taşdelen, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. Taşdelen ifadesinde, "Falcılıkla, muskacılıkla, üfürükçülükle, hocalıkla alakam yoktur. Ben falcılara inanmam" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sertaç Taşdelen'in, "falcılık", "gaipten haber vermek" eylemlerini gerçekleştirmek amacıyla bilişim sistemi kurduğu, bu yöntemle de asıl eylemlerini sistemsel hale getirdiği ifade edildi. İddianamede, Taşdelen'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Sahte rapor çetesi çökertildi, 800 kişinin emekliliği iptal edildiSahte rapor çetesi çökertildi, 800 kişinin emekliliği iptal edildiGündem
Borsa manipülasyonu soruşturması | Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref gözaltına alındıBorsa manipülasyonu soruşturması | Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref gözaltına alındıGündem
Bilgileriniz çalınabilir! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu: Düşük faizli kredi tuzağı büyüyorBilgileriniz çalınabilir! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu: Düşük faizli kredi tuzağı büyüyorGündem
Bakanlık satışını yasakladı: Barbie markalı ürün piyasadan toplatılıyorBakanlık satışını yasakladı: Barbie markalı ürün piyasadan toplatılıyorEkonomi

 

Gündem
Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi
Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit korkunç kazada yaşamını yitirdi
Ünlü estetik doktoru korkunç kazada yaşamını yitirdi
Netflix'te yayınlanacaktı: Münevver Karabulut belgeseli için yayın durdurma kararı
Netflix'te yayınlanacaktı: Münevver Karabulut belgeseli için yayın durdurma kararı
Sahte engelli raporu vurgunu: SGK 800 usulsüz emekliliği iptal etti
Sahte engelli raporu vurgunu: SGK 800 usulsüz emekliliği iptal etti
Yeşilay raporu: Her üç kişiden ikisi sigaraya çocuk yaşta başlıyor
Yeşilay raporu: Her üç kişiden ikisi sigaraya çocuk yaşta başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek