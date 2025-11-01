Faruk Fatih Özer kimdir? 2 milyar dolarlık vurgun! Faruk Özer ölüm nedeni ne?

Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Özer ölüm nedeni ne? soruları bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Tekirdağ’daki cezaevinde bulunan hücresinde ölü halde görevliler tarafından bulunan Özer’in durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar hakkındaki detayları araştırıyor.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer, 1994 yılında Kocaeli’de doğan Türk girişimci ve yazılımcıdır. Kamuoyunda en çok, kurucusu olduğu Thodex kripto para borsası ile tanınmıştır. Ancak daha sonra Thodex’in çöküşüyle birlikte Türkiye’nin en büyük finansal dolandırıcılık olaylarından birinin baş aktörü haline gelmiştir.

Özer, genç yaşta yazılım ve teknolojiye ilgi duydu. 2017 yılında Türkiye merkezli bir kripto para borsası olan Thodex’i kurdu. Thodex, kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı ve özellikle 2020-2021 yıllarında Türkiye’deki en popüler kripto platformlarından biri haline geldi.

2021 yılının Nisan ayında Thodex, işlemlerini “bakım” gerekçesiyle durdurdu. Ancak kullanıcılar hesaplarındaki milyonlarca liralık kripto paralarına erişemedi. Aynı dönemde Faruk Fatih Özer’in, yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto varlıkla yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

Kısa süre sonra Özer’in Arnavutluk’a gittiği ortaya çıktı.

Uluslararası arama kararı çıkarıldı ve Özer, Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalandı. Uzun süren hukuki sürecin ardından Nisan 2023’te Türkiye’ye iade edildi.

Mahkeme, Faruk Fatih Özer’i “örgüt kurma, dolandırıcılık ve kara para aklama” suçlarından suçlu buldu.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Faruk Fatih Özer’e 11.196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

FARUK ÖZER ÖLÜM NEDENİ NE?

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.