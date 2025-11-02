Faruk Fatih Özer’in ölümünün ardından Süleyman Soylu’dan sert tepki: Haysiyetsiz, soysuzlar

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu.

Hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklamak” suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilen Özer’in, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevindeki tek kişilik hücresinde yaşamına son verdiği bildirildi. Özer’in banyoda asılı halde bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Özer’in, Süleyman Soylu’yu İçişleri Bakanlığı döneminde ziyaret ettiği fotoğraf tartışmalara neden olmuştu. Soylu, Özer’in ölümünün ardından sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.

"Masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar”

Kendisine iftira atıldığını söyleyen Soylu, “Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar” ifadelerini kullandı.

Soylu’nun paylaşımı şöyle:

“Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar. Kara parayla fonlandıkları anlaşılınca “bizim haberimiz yoktu” diyerek sıvışan, her türlü kirli ilişkinin içinde olan utanmazlar.

Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar…

Bu memlekete hizmet eden herkese kini olan Türkiye düşmanları…

Emir eri olduğunuz CIA, MI6, MOSSAD’la ilişki kurmayanları; onlara sizler gibi uşaklık etmeyenleri görünce ezikleşiyor, salyalarınızı akıtıyorsunuz. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım.”