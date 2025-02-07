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Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı ile Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü

Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadiye el-Alevi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, finans, bankacılık, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı ile Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü
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Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadiye el-Alevi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldığı belirtildi.

Fas Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'in Rabat'a gerçekleştirdiği ziyarette Maliye Bakanı Alevi ile görüştüğü aktarıldı.

Açıklamaya göre Alevi, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek istediklerini ifade ederek, ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi için mevcut fırsatların önemine vurgu yaptı.

İki bakan. ekonomi alanında ortak öneme sahip konuları değerlendirirken, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'in, ülkesinin, finans, bankacılık, turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında Fas hükümetiyle işbirliğini güçlendirmeyi istediğini dile getirdiği kaydedildi.

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