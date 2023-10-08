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Fas'tan Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı

Fas, Arap Birliğini, Gazze Şeridi'nde kötüleşen durumu ve "tehlikeli tırmanışı durdurmanın" yollarını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapmaya çağırdı.

Haber Merkezi
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Fas Dışişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kötüleşen durum ve sivilleri hedef alan askeri operasyonların patlak vermesi konusunda istişarede bulunmak ve koordinasyon sağlamak amacıyla Arap Birliğini dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantı yapmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda ayrıca "bu tehlikeli tırmanışı durdurmanın yollarını tartışmanın" da hedeflendiği kaydedilen açıklamada, toplantının bu hafta Birliğin Kahire'deki merkezinde yapılması için yoğun istişarelerin yürütüldüğü aktarıldı.