Fatih açıklarında gemide yangın çıktı: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Sarayburnu açıklarında seyir halindeki bir geminin bacasından yükselen dumanlar merak uyandırdı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler sevk edilirken, dumanın kısa süre sonra kaybolmasıyla gemi seyrine devam etti.

İstanbul Sarayburnu açıklarında seyir halinde bulunan bir geminin bacasından yükselen dumanlar, çevrede kısa süreli merak uyandırdı. Yangın ihtimali üzerine durumun bildirilmesiyle birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Muhtemel bir yangına karşı bölgeye römorkörler sevk edildi. Ancak geminin bacasından yükselen dumanın kısa süre sonra kaybolduğu görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, gemi İstanbul Boğazı'ndaki seyrini güvenli şekilde sürdürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler muhtemel risklere karşı durumu bir süre takip etti.

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