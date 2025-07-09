Fatih Altaylı: Ayşe Barım her gün yok oluşa gidiyor, cezaevinden canlı çıkacağına dair inanç giderek zayıflıyor

YouTube kanalındaki konuşması gerekçe gösterilerek, "cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında mektup gönderdi.

"Karşılaştığım Ayşe Barım, dışarıda gördüğüm Barım'ın yarısı"

Altaylı, dün ilk duruşması olan Ayşe Barım'ın sağlık sorunlarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Burdada günler rutine bindi ama ilginçtir hızlı geçiyor. Burası öyle zannedildiği gibi tutukluların birbiriyle sohbet edebildiği bir yer değil, diğer tutukluları avukat görüşlerinde camın arkasından görüp selamlaşabiliyoruz.

Dün Silivri'de hepimizin gündemi Ayşe Barım'dı. Barım'ın sağlık raporunu bilen herkes Barım'ın en azından ev hapsine yollanacağını umuyordu. Olmadı ve herkes yıkıldı. Her gün kendisini görenler durumun farkında. Her gün yok oluşa gidiyor.

Barım ile sosyal etkinliklerde, restoranlarda karşılaşınca selamlaşmak dışında bir yakınlığımız yok. Burada karşılaştığım Ayşe Barım, dışarıda gördüğüm Barım'ın yarısı. 20 küsur kilo vermiş, elleri, kolları mosmor, kan oturmuş. Yüzü sarı, gözlerinin feri sönmüş. Beden sağlığı kadar ruh sağlığı da bozulmuş.

Avukatları günün büyük bölümünü kendisiyle geçiriyor. Odasında tek başınayken kalp veya beyin anevrizması geçirmesinden ve yardım isteyememesinden korkuyorlar. Barım'ın buradan canlı çıkacağına inanç giderek zayıflıyor.

Hayatı boyunca politik bir tavır sergilememiş olan Barım'ın Gezi ile ilgilisi olduğunu kimse düşünmüyor. Kendisine karşı ölümüne hasmane tutumun arkasında başka nedenler olabileceği fikri ağır basıyor.

Avukat Deniz Ketenci de duruşmada Gezi iddianamesini okuyarak hiçbir yerde adı geçmeyen Barım'ı 12 yıl sonra nasıl Gezi'ye bağlarsınız diye sormuş... Barım davasının bize gösterdiği ders; apolitik olmanızın hukuksuzluğun sizi de vurmayacağı anlamına gelmediği... Hukuk, adalet ve demokrasinin olmadığı yerde apolitik olmak kurtuluş değil!"